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    У Польщі перекинувся автобус з українцями

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    Автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся - У Польщі перекинувся автобус з українцями
    Автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся

    ДТП сталася поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства

    У Польщі на автомагістралі А4 поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства в аварію потрапив автобус на українських реєстраційних номерах.

    Про це повідомляє RMF24.

    В автобусі перебували 11 людей. Усі пасажири залишили транспортний засіб самостійно.

    На місце прибули швидка допомога, пожежна служба та поліція. Шлях у напрямку Жешува перекрили.

    Як повідомили пожежники, автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся.

    Причини ДТП встановлюються.

    До слова, службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в ДТП. Її було доставлено в лікарню з переломом ключиці.

    Джерело: Європейська правда

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