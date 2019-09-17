У Польщі перекинувся автобус з українцями



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Автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся

ДТП сталася поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства

У Польщі на автомагістралі А4 поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства в аварію потрапив автобус на українських реєстраційних номерах.

Про це повідомляє RMF24.

В автобусі перебували 11 людей. Усі пасажири залишили транспортний засіб самостійно.

На місце прибули швидка допомога, пожежна служба та поліція. Шлях у напрямку Жешува перекрили.

Як повідомили пожежники, автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся.

Причини ДТП встановлюються.

До слова, службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в ДТП. Її було доставлено в лікарню з переломом ключиці.

Джерело: Європейська правда