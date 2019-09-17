У Польщі перекинувся автобус з українцями
Автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся
ДТП сталася поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства
У Польщі на автомагістралі А4 поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства в аварію потрапив автобус на українських реєстраційних номерах.
Про це повідомляє RMF24.
В автобусі перебували 11 людей. Усі пасажири залишили транспортний засіб самостійно.
На місце прибули швидка допомога, пожежна служба та поліція. Шлях у напрямку Жешува перекрили.
Як повідомили пожежники, автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся.
Причини ДТП встановлюються.
До слова, службовий автомобіль голови Народних зборів (парламенту) Болгарії Цвєти Караянчевої потрапив в ДТП. Її було доставлено в лікарню з переломом ключиці.
Джерело: Європейська правда