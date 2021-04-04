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    У Польщі розробили унікальний евакуатор для суперкарів

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    Польське ательє&nbsp;Kegger провело тюнінг&nbsp;Mercedes Sprinter - У Польщі розробили унікальний евакуатор для суперкарів
    Польське ательє Kegger провело тюнінг Mercedes Sprinter
    Фото з відкритих джерел

    Після відповідних метаморфоз Mercedes Sprinter отримав аеродинамічний обвіс і 18-дюймові диски

    Польське ательє Kegger провело тюнінг Mercedes Sprinter, зробивши з нього ексклюзивний евакуатор для спорткарів. Про це пише видання Topgir.

    Відомо, що евакуатор буде випущений тиражем в 25 екземплярів, і потенційному власнику доведеться заплатити 125 тисяч євро за одну модель (понад 4 млн гривень).

    Після відповідних метаморфоз Mercedes Sprinter отримав аеродинамічний обвіс і 18-дюймові диски, а в передньому бампері збільшені повітрозабірники. Для оздоблення салону використовується шкіра і алькантара з контрастною прострочкою.

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    У Польщі розробили унікальний евакуатор для суперкарів

    Варто зазначити, що ательє Kegger вирішило посилити шумоізоляцію в автомобілі, і встановило сучасну аудіосистему. Від фахівців люксовий евакуатор для спорткарів отримав 3-літровий турбодизель з потужністю 190 кінських сил і 7-ступінчастим «автоматом».

    Додамо, що спеціалісти з Массачусетського технологічного інституту розробили робота RF-Grasp, який завдяки радіохвилям може виявляти предмети, заховані за стінами.

    Теги: Польща технології автомобіль
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