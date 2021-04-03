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    Хакери «злили» у мережу особисті дані понад пів мільярда користувачів Facebook

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    У Facebook поки інформацію про &laquo;злив&raquo; особистих даних користувачів не коментували - Хакери «злили» у мережу особисті дані понад пів мільярда користувачів Facebook

    У Facebook поки інформацію про «злив» особистих даних користувачів не коментували

    Раніше дані продавали на хакерських форумах через спеціального бота. Тепер ж вони є у відкритому доступі

    На одному з хакерських форумів у вільний доступ виклали особисті дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook. Йдеться, зокрема, про мобільні номери та адреси електронної пошти.

    Про це повідомляє Business Insider, який зміг частково підтвердити справжність злитих даних.

    Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, – з США (понад 32 мільйони), Великої Британії (11 мільйонів) та Індії (6 мільйонів), а загалом же вони стосуються користувачів зі 106 країн світу.

    У коментарі Business Insider Елон Ґал, фахівець із кібербезпеки компанії Hudson Rock, яка першою повідомила про «злив» інформації, заявив, що раніше дані продавали на хакерських форумах через спеціального бота.

    Тепер же дані про користувачів Facebook виклали у вільний доступ, і, на думку Елона Ґала, зловмисники з великою ймовірністю скористаються ними для маніпулювання або спроб хакерських атак.

    «Витік особистих даних користувачів – це значний підрив довіри, тож його потрібно відповідним чином вирішувати», – каже експерт. У компанії поки інформацію про «злив» особистих даних користувачів не коментували.

    Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до 87 мільйонів користувачів Facebook.

    Засновник соцмережі Марк Цукерберг втратив понад $5 млрд через виток даних мільйонів користувачів Facebook.

    Теги: кібератака інтернет технології Facebook соціальні мережі
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