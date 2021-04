Хакери «злили» у мережу особисті дані понад пів мільярда користувачів Facebook

На одному з хакерських форумів у вільний доступ виклали особисті дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook. Йдеться, зокрема, про мобільні номери та адреси електронної пошти.

Про це повідомляє Business Insider, який зміг частково підтвердити справжність злитих даних.

Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, – з США (понад 32 мільйони), Великої Британії (11 мільйонів) та Індії (6 мільйонів), а загалом же вони стосуються користувачів зі 106 країн світу.

У коментарі Business Insider Елон Ґал, фахівець із кібербезпеки компанії Hudson Rock, яка першою повідомила про «злив» інформації, заявив, що раніше дані продавали на хакерських форумах через спеціального бота.

Тепер же дані про користувачів Facebook виклали у вільний доступ, і, на думку Елона Ґала, зловмисники з великою ймовірністю скористаються ними для маніпулювання або спроб хакерських атак.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8