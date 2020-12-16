У Польщі українські заробітчани врятували хлопчика від смерті

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич родом із Кременця, що на Тернопільщині

Троє заробітчан із Тернопільщини врятували в Польщі шестирічного хлопчика, який подавився деталькою конструктора. Про героїчний вчинок українців повідомив заступник мера міста Вронки Роберт Дорна.

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич родом із Кременця, що на Тернопільщині. У Польщі вони працюють будівельниками й зараз зводять школу в селі Нова Вєсь, що за 60 км від Познані.

Під час роботи чоловіки почули крики про допомогу. З будинку, розташованого поруч будівництва вибігла жінка з малою дитиною на руках. Українці одразу підбігли до матері, на той момент на її руках син уже не дихав і почав синіти.Українці не розгубилися й почали надавати дитині першу медичну допомогу.

Руслан Голуб розповів ZAXID.NET, як відбувалася рятувальна операція: «Я тримав дитину на руках, інший тримав ноги, третій – голову. Ми легенько стукали малого по спині, потім поклали хлопця животом мені на коліно й так стукали по спині поки він не зригнув. У такому стані ми тримали хлопця, поки не приїхала швидка. Увесь час дитину вмивали снігом, щоби він не втратив свідомість. Добре, що ми тоді не розгубилися, але в щоці ще два дні потім були».

Саме завдяки своєчасно наданій допомозі хлопчик почав дихати й не помер. У Польщі українців назвали янголами-охоронцями, їм також символічно подякували за порятунок життя дитини.

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