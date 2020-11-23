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    Українські прикордонники врятували життя мешканцю Анкари

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    <span>Старший прапорщик Володимир Годевський і лейтенант Сергій Кравченко оперативно надали допомогу людині, якій стало зле на вулиці&nbsp;</span> - Українські прикордонники врятували життя мешканцю Анкари
    Старший прапорщик Володимир Годевський і лейтенант Сергій Кравченко оперативно надали допомогу людині, якій стало зле на вулиці 
    Фото: ДПСУ

    Прикордонники разом з дружиною посла України в Туреччині надали першу допомогу чоловіку з нападом епілепсії

    Двоє українських прикордонників, які охороняють посольство України в Анкарі, і дружина посла України в Туреччині Тетяна Сибіга надали допомогу громадянину Туреччини, у якого стався напад епілепсії.

    Про це 23 листопада повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

    За словами лейтенанта Сергія Кравченка, старший прапорщик Володимир Годевський помітив у монітор системи відеоспостереження, що людина, якій стало погано, впала на проїжджу частину.

    У Держприкордонслужбі заявили, що прикордонники разом з дружиною посла відразу кинулися допомагати.

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    Українські прикордонники врятували життя мешканцю Анкари
    Українські прикордонники врятували життя мешканцю Анкари
    Українські прикордонники врятували життя мешканцю Анкари

     «Ми побачили, що людина лежить серед дороги та захлинається піною, яка йде з рота. Поклавши чоловіка на бік, ми почали приводити його до тями, дали води попити, вмитися», - сказав Кравченко.

    За його словами, прийшовши до тями чоловік, якому було погано, дістав довідку і почав говорити: «епілепсія, епілепсія».

    Прикордонники викликали поліцію, яка взяла хворого співвітчизника під свою опіку.

    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга висловив подяку прикордонникам за службу і людяність.

     

    Теги: Туреччина прикордонники Анкара напад посольство хвороби
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