У Польщі затримали російського шпигуна



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Районний суд Варшави-Сьрудмєсьцє застосував щодо Пьотра С. тимчасовий арешт

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Пьотрові С. вже оголосили формальні звинувачення.

Про це 28 жовтня повідомляє Польське радіо.

За словами речника міністра координатора спецслужб Станіслава Жарина, слідчий зібрав докази про співпрацю Пьотра С. з російською розвідкою.

Під час затримання працівники Агенції внутрішньої безпеки обшукали місця проживання і роботи чоловіка. Під час обшуку було знайдено нелегальну вогнепальну зброю і амуніцію, а також електронні носії і документи.

Окрім того, було обшукано місця прописки і фактичного місця проживання осіб, які мали контакт з Пьотром С.

Внаслідок проведених дій, затриманого також звинувачено у нелегальному зберіганні зброї та в тому, що він користувався фальшивими документами.

26 жовтня районний суд Варшави-Сьрудмєсьцє після розгляду заяви прокуратури застосував щодо Пьотра С. тимчасовий арешт. Слідство у справі веде Агенція внутрішньої безпеки під наглядом Мазовецького замісцевого департаменту у справах організованої злочинності і корупції Державної прокуратури у Варшаві.