У Польщі затримали ще одного фігуранта «справи Новака»



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Після рішення суду Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом

Затриманий представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні

У Польщі правоохоронці затримали польського підприємця Алєксандера Д., якого підозрюють в обіцянці надання незаконної матеріальної вигоди колишньому керівнику «Укравтодору» Славоміру Новаку.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж у коментарі polskieradio.

«Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Александер Д. – це особа, яка представляє польську компанію і яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Александеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.», - зазначила Скшиняж

Наразі у прокуратурі не повідомили, чи будуть чергові затримання у цій справі, бо заходи є конфіденційними.

Зазначається, що після рішення суду Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом. Його захист оскаржив це рішення.

Нагадаємо, 22 липня у Польщі суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака та двох його спільників.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Національне антикорупційне бюро провело в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.