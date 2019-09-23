У Польщі жорстоко побили студента з України
Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців
У польському місті Жори п'ятеро чоловіків жорстоко побила студента з України.
Про це повідомляє поліція регіону.
Зазначається, що інцидент стався ввечері 21 вересня в міському парку. Компанія запитала 19-річного студента, звідки він приїхав, коли він сказав, що з України — почали бити.
Повідомляється, що чоловіки побили хлопця до несвідомого стану, студенту вибили зуби, у нього численні гематоми на обличчі й на тілі.
Двоє чоловіків знайшли українця в парку і викликали швидку допомогу, на наступний день він подав заяву до поліції.
Своєю чергою, поліція Жори офіційно почала пошук нападників. Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.