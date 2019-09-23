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    У Польщі жорстоко побили студента з України

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    У Польщі жорстоко побили студента з України

    Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців

    У польському місті Жори п'ятеро чоловіків жорстоко побила студента з України.

    Про це повідомляє поліція регіону.

    Зазначається, що інцидент стався ввечері 21 вересня в міському парку. Компанія запитала 19-річного студента, звідки він приїхав, коли він сказав, що з України — почали бити.

    Повідомляється, що чоловіки побили хлопця до несвідомого стану, студенту вибили зуби, у нього численні гематоми на обличчі й на тілі.

    Двоє чоловіків знайшли українця в парку і викликали швидку допомогу, на наступний день він подав заяву до поліції.

    Своєю чергою, поліція Жори офіційно почала пошук нападників. Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.

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