У Полтаві інкасатори врізались у авто поліцейських



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У поліції повідомляють, що авто інкасаторів порушило правила дорожнього руху

У Полтаві о 9:40 в понеділок, 30 липня, на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка зіткнулися два авто - Renault Dokker, що належить поліцейському відділу, і інкасаторський Ford Transit. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.



Від удару Ford перекинувся на бік.



За попередніми даними, аварію спровокував водій Ford.

«Вдалося встановити обставини ДТП за участю поліцейського автомобіля й інкасаторського мікроавтобуса за допомогою відеофіксації. Зокрема, встановлено, що водій порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонний сигнал світлофора, що і призвело до аварії», - розповіли в Нацполіції.



Як пишуть Факти, водій Ford отримав травму ноги і був доставлений в лікарню.