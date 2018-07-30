У Полтаві інкасатори врізались у авто поліцейських
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У поліції повідомляють, що авто інкасаторів порушило правила дорожнього руху
У Полтаві о 9:40 в понеділок, 30 липня, на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка зіткнулися два авто - Renault Dokker, що належить поліцейському відділу, і інкасаторський Ford Transit. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Від удару Ford перекинувся на бік.
За попередніми даними, аварію спровокував водій Ford.
«Вдалося встановити обставини ДТП за участю поліцейського автомобіля й інкасаторського мікроавтобуса за допомогою відеофіксації. Зокрема, встановлено, що водій порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонний сигнал світлофора, що і призвело до аварії», - розповіли в Нацполіції.
Як пишуть Факти, водій Ford отримав травму ноги і був доставлений в лікарню.