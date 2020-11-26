У Полтаві мером знову став Олександр Мамай

Олександр Мамай («За майбутнє») на виборчих дільницях обласного центру отримав 52,22% голосів, а його суперник Сергій Іващенко («Слуга народу») — 47,78%

У Полтаві на місцевих виборах перемогу здобув чинний міський голова Олександр Мамай. Про це повідомляє пресслужба громадської мережі Опора.

Зазначається, що явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду міського голови у Полтаві склала 25,42% (55218 із 217246 внесених до списків на дільницях).

Олександр Мамай («За майбутнє») на виборчих дільницях обласного центру отримав 52,22% голосів тих, хто взяв участь у виборах (28833 голоси), а його суперник Сергій Іващенко («Слуга народу») — 47,78% (26385 голосів).

Загальна кількість виборців, внесених до списків на дільницях — 79099.

У першому турі місцевих виборів Олександр Мамай набрав 30,06% голосів, а Сергій Іващенко - 17,71 % голосів.

Для оголошення офіційних результатів виборів Полтавського міського голови членам міської ТВК необхідно врахувати протоколи ДВК з сіл, що входять до Полтавської об’єднаної громади.

В Опорі зазначають, що кандидат Сергій Іващенко визнав свою поразку ще зранку 23 листопада.

Як повідомлялося, у день виборів у Полтаві членів дільничних виборчих комісій закликали не йти на вибори.

До слова, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст.

Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.

Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року.