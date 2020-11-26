Як ректор семінарії став мером. Перше інтерв’ю з новообраним міським головою Рівного

«Людям тепер байдуже на рішення центральної влади. Вони довіряють своїм обранцям на місцях»

«Європейська солідарність» після досить болючої поразки на виборах мера Львова, де Олег Синютка не зміг подолати Андрія Садового, в останній момент втішилась перемогою свого кандидата в Рівному. Місто хоч і не таке знакове, як «український П’ємонт», тим не менш, це – один з двох облцентрів, де перемогу вдалося отримати висуванцю парламентської партії (друге – Суми, де переміг представник «Батьківщини). Ані провладна «Слуга народу», ані ОПЗЖ, ані «Голос» таким похвалитись не можуть.

На відміну від Сум, де вибори виграв діючий мер, новообраний міський голова Рівного Олександр Третяк є абсолютним новачком у політиці. Він був відомий в місті і раніше як ректор Рівненської духовної семінарії та академії (вочевидь, зараз складе повноваження), активіст, волонтер, організатор різноманітних соціальних проєктів та автор програми на місцевому телеканалі. Набожний Третяк дотримується доволі консервативних сімейних цінностей та виступає проти пропаганди одностатевих стосунків. Схожі погляди сповідує і керівник штабу «ЄС» Олександр Турчинов, проте Третяк запевняє, що зійшовся з Турчиновим не стільки на релігійному ґрунті, скільки під час своєї волонтерської діяльності в зоні АТО.

Рівне стало одним з небагатьох облцентрів, де діючий мер відмовився від боротьби за посаду, – Володимир Хомко подався лише в міськраду на чолі списку «За майбутнє». Тож основним суперником Третяка став так званий ресурсний кандидат – місцевий бізнесмен-забудовник та благодійник Віктор Шакирзян, якого висунула його власна партія «Рівне разом». У першому турі Шакирзян випередив Третяка на 3%, але в другому турі, що відбувся 22 листопада, ситуація дзеркально змінилася – 50,2% на 47,7% на користь Третяка.

В розмові з «Главкомом» новообраний мер, якому в грудні виповниться лише 35 років, ділиться враженнями від кампанії та розповідає, за що візьметься в першу чергу.

«Команда нашого опонента діяла на грані фолу»

Ваш конкурент вів у міськраду свій проєкт «Рівне разом», а за вами стояв бренд популярної «Європейської солідарності». Наскільки допоміг такий «тил»?

Ще буквально за місяці два до виборів мій опонент був практично «ноунеймом», його ніхто не знав в місті. Але величезні, просто космічні вливання в кампанію підняли його рівень впізнаваності доволі високо. При цьому його команда діяла на грані фолу – дуже було багато встановлено лавочок і проведено так званої благодійної роботи. Це і призвело до того, що він отримав таку хорошу підтримку. Але не більшу, ніж я.

Я був дуже активним в медійному просторі, і чимало рівнян знали мене раніше. Але однозначно саме в тандемі з командою «ЄС» ми гарно попрацювали разом. Партія в Рівному та області практично оновилась на 100%, була проведено робота в ідеологічному векторі і це в синергії дало такий результат.

Скільки ви особисто коштів вклали в кампанію і скільки – партія?

Наразі ми рахуємо, не можу назвати конкретні цифри. Все буде оприлюднено в декларації. Практично всю кампанію я проводив своїми ресурсами та тими, що зміг залучити. Партія допомагала більше людськими ресурсами та організаційно-командною роботою.

У другий тур від «ЄС» вийшли два кандидати в мери – ви та Олег Синютка у Львові. І з боку складалося враження, що Петро Порошенко кинув всі сили саме на Львів. Там ледь не «битва за Українську державність» тривала, судячи з риторики, яка лунала. Наскільки лідер партії був особисто залучений до вашої кампанії?

Там, де існували високі шанси отримати перемогу, туди були направлені всі зусилля команди «ЄС». У Рівному Петро Порошенко на підтримку моєї кандидатури побував двічі, Олександр Турчинов – також, Віка Сюмар дуже активно працювала з нами в команді. До Рівного приїжджали такі люди як Ганна Гопко, Марія Іонова, Володимир Омелян, Софія Федина і ряд інших, які активно допомагали.

Наша перемога базувалась на зовсім іншому підході ведення кампанії. Технологи, що вели мого опонента, давно працювали в Рівному на попередніх виборах. Вони дуже добре знали всю політичну складову, місцевий контекст та розуміли, як воювати зі своїми опонентами. І використовували той самий класичний інструментарій, що і під час останніх трьох-чотирьох виборчих кампаній: чорний піар, армії ботів в соцмережах. У нас же була яскрава позитивна кампанія з прицілом на ідеологічні засади та цінності, бачення розвитку міста. Ми не займалися популізмом і так званим благодійництвом. Разом з тим, коли опонент увімкнув свій брудний піар, люди помітили цю разючу контрастну відмінність, і ці методи вдарили бумерангом якраз по ньому. Мене ж дуже добре знають десятки тисяч людей…

Наприклад, я до цього був ректором Рівненської духовної семінарії та академії – навчального закладу, який зареєстрований ще в 1991 році і за цей час підготував і випустив понад десять тисяч студентів. Це – навчальний заклад системи вищої духовної освіти, який співпрацює з Міносвіти, видає нострифіковані (тобто такі, що визнаються державою – «Главком»)дипломи. А наші опоненти вдарили по нас тим, що нібито навчальний заклад, який я очолюю, існує лише на папері, сам я – не ректор, і видаємо ми фейкові дипломи. Якраз це, мабуть, був один з їхніх найгрубіших промахів – вони не врахували того, що в Рівному є тисячі моїх випускників та людей, що знають мій заклад. Всі просто сміялися з того, як можна таке невігластво допустити під час виборчої кампанії. І було ще багато чого, про що я не хочу згадувати.

В «Європейської солідарності» навіть на місцевих виборах на озброєння був взятий загальнонаціональний «проєвропейський» порядок денний. Наскільки він був актуальним саме на місцевому рівні, де виборців зазвичай цікавлять більш приземлені речі?

Щодо загальної стратегії кампанії були проведені десятки фокус-груп і в Києві, і в Рівному. Ми побачили, що цей вектор розвитку цікавий людям. Тому саме така рамка використовувалась і на національному рівні, і в місцевому контексті. Як бачимо, вона принесла успіх.

Ну, як сказати… На мерському рівні в великих містах вона принесла «ЄС» успіх тільки в Рівному. У всіх інших облцентрах перемогли діючі мери, звісно, якщо вони балотувались. І висувались вони часто далеко не від загальнонаціональних сил. Наскільки вам допомогло, що діючий мер не заважав вам і містяни фактично обирали між двох нових облич?

Діючий мер відбув вже три каденції, за які що міг, те й зробив для міста. Але в його віці та за його можливостей, мабуть, можна було забути про подальший розвиток. Розуміючи, що має дуже високий антирейтинг, він вже й не балотувався. Мені здається, що навіть якщо б балотувався, ми б гідно склали йому конкуренцію і перемогли. Рівне зараз перебуває у стагнації, і люди вимагають яскравих змін.

Мер Рівного Олександр Третяк та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко

«У нас ситуація під контролем – як в обласній раді, так і в міській»

У першому турі ваш конкурент, хай і не набагато, випередив вас. За рахунок чиїх виборців вам вдалося його в результаті обігнати?

На початку другого туру свою підтримку нам чітко і конкретно висловили наші партнери з майбутньої більшості в міськраді – команда «Голосу», а також Народний рух, ХДС. Нашому опоненту висловили свою підтримку (чи, так би мовити, вона була придбана) «Свобода», «Батьківщина», «Сила і честь» і всі інші. Але ми перемогли за рахунок того, що змогли об’єднати саме той пласт виборців, який виступає за європейський вибір. Дуже добре підтягнулася молодь, яка була зацікавлена в змінах в нашому місті на користь проєвропейського вектору. Тому переливання виборців від вищезгаданих сил, які сподівались здобути для мого опонента, не відбулися. А ми показали, що не тільки пенсіонери ходять на вибори.

Якщо ми вже заговорили про ваших партнерів, чи зрозуміла конфігурація майбутньої більшості в міськраді? «ЄС» на пару з «Голосом» матиме лише 15 голосів з 42. І ми бачимо вже, що в деяких західноукраїнських облрадах створюються коаліції без вашої партії, хай вона і в лідерах перегонів. В міськраді же є і «Батьківщина», і «Свобода», і «Рівне разом», що вас не підтримували. Чи ви, в принципі, можете припустити, що більшість в міськраді створиться без «Євросолідарності»?

Думаю, у нас ситуація під контролем – як в обласній раді, так і в міській. Ми, як команда-переможець, однозначно сформуємо більшість навколо себе.

Дані сайту ЦВК

І хто ваші потенційні союзники? Назвіть їх.

У нас є певна конфігурація сил, але ми це ще обговорюємо. Проводимо консультації як на місцевому рівні, так і будемо радитись з керівництвом партії. Як тільки ця конфігурація складеться, думаю, найближчим часом, всі про це дізнаються. Поки без імен і назв.

Ви казали про стагнацію, в якій останнім часом перебувало місто. Ви, як новий мер, будете робити якісь різкі кроки на початку своєї каденції?

Пішли розмови, що багато керівників різних комунальних підприємств, управлінь захвилювалися за своє місце. Бо нібито почули про масові звільнення від Третяка. Хочу сказати: ми підійдемо до цього питання зважено і тим керівникам, які дуже ефективно працювали, нема чого хвилюватися. А от до тих, хто має низький рівень ККД, ми однозначно будемо переглядати підхід і ставити питання щодо кадрових змін.

Що стосується самого міста, то в Рівному зараз збільшується динаміка зростання захворюваності на коронавірус. А наші лікарні за дев’ять місяців злочинної бездіяльності влади не були забезпечені киснем. Якщо при 100%-й наповненості лікарень перша лінія оборони – лікарі та медики – паде, далі все посипиться, як картковий будиночок. Тому ми зараз максимальну увагу приділимо тому, аби вирівняти ситуацію, зменшити динаміку, допомогти лікарям. А вже тоді будемо братися за наступні важливі зміни: транспорт, питання екології, аудит використання коштів, моніторинг земельних питань, припинення хаотичних забудов…

63-річний ексмер Рівного Володимир Хомко, який перебував на посаді з 2008 року, вирішив більше не балотуватись

У Рівному, як і в інших великих містах, є бізнес-еліти, які давно вже окопалися і домовились з владою. Нагадаємо, попередній мер був на посаді більше десяти років. Зараз їм треба буде домовлятися з вами. Вже були якісь сигнали від цих авторитетних панів?

Якщо ви натякаєте на забудовників, то так – у нашому місті в рамках цієї виборчої кампанії велася, так би мовити, війна кланів забудовників. Але я радий тому, що є рівновіддаленим від усіх цих кланів та сфер впливу. Ми хочемо дозволити на умовах конкурентної боротьби прозоро працювати у місті всім чесним людям. І щоб не було жодних монополій, які вбивають конкуренцію.

«В Конституції ніде не згадується про якісь представництва ЛГБТ»

«ЄС» позиціонує себе як ліберальна сила, що пропагує європейські цінності, але сам ви, будучи людиною релігійною, виступаєте, наприклад, проти пропаганди ЛГБТ-стосунків. Вам не здається, що з вашими консервативними поглядами вам була б ближче «Свобода»? «Європейська солідарність» зараз позиціонує себе як партія з неоконсервативними поглядами, що базується на християнській демократії. Тому їхня ідеологія абсолютно співвідносна з моєю. Мій світогляд базується на тих само переконаннях, що й у більшості мешканців України. А наша країна – доволі християнська. Навіть в нашій Конституції сказано, що її приймали, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і людьми. До речі, в Конституції ніде не згадується про якісь представництва ЛГБТ і тому подібне. Ми абсолютно поважаємо кожного громадянина України, який поважає свою країну, національні звичаї та ідентичність.

Тобто, умовно кажучи, якщо будуть легалізуватись одностатеві браки, ви будете проти цього?

Все виключно в рамках Конституції України.

Родина новобраного мера Рівного У Олександра Третяка є брат Володимир, який проживає в США, та сестра Тамара. Дружина Олександра – Ольга Третяк (Герман) працювала медичною сестрою у Рівненському обласному центрі служби крові. Подружжя має сина Данила 2012 року народження. Батьки Ольги – Сергій Герман та Людмила Герман – засновники Рівненського обласного фонду «Відродження». Дружина мера – найстарша серед 14-ти дітей Германів.

Зараз багато мерів не приховують своєї опозиційності до центральної влади, особливо це проявилося під час карантину. Ви, як новообраний міський голова від провідної опозиційної партії, теж переймете подібну риторику?

Я буду робити все для комфорту рівнян. Для цього в нас є команда в парламенті, яка буде допомагати робити це на центральному рівні, ми маємо комунікацію із головою обладміністрації…

Умовно кажучи, завтра центральна влада оголошує тотальний локдаун. Ви припускаєте, що будете пручатись такому рішенню?

Той «локдаун вихідного дня», що був введений необдуманим рішенням, майже призвів до нокдауну нашої економіки на національному рівні. І виступи багатьох мерів показали, що людям тепер байдуже на рішення центральної влади. Звичайні мешканці більше тепер довіряють своїм обраним представникам на місцях. Мери цими своїми виступами показали, що мають силу і владу, аби опонувати центральній владі.

А ви не бачите в цьому небезпеки? Зрозуміло, що в США у кожному штаті діють свої правила, але в наших реаліях чи не загрожує це повтором ситуації з серіалу «Слуга народу», коли країна перетвориться на окремі кольорові клаптики?

Не вважаю, що це призведе до якогось дисбалансу. Українці – мудрі люди. Якщо є несправедливість та знущання влади над людьми, українці об’єднуються більше для хорошого, ніж для поганого. Тому однозначно хвилюватись тут не варто.

Павло Вуєць, «Главком»