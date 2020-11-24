Призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя
Виборча кампанія розпочинається 28 листопада
Бориспільська міська територіальна виборча комісія призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2021 року.
Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».
Відповідну постанову №176 Бориспільська міська ТВК ухвалила в понеділок, 23 листопада. Як зазначається у постанові ТВК така дата повторних виборів була обрана з урахуванням висновків, викладених у постанові Центральної виборчої комісії №500.
Початок виборчої кампанії припадає на кінець цього тижня, а саме 28 листопада.
Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія скасувала постанову Бориспільської ТВК про повторні вибори міської голови 31 січня 2021 року.
Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.
Федорчук переміг у виборчих перегонах.
У зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.
17 січня 2021 року також відбудуться повторні вибори депутатів Броварської міської ради та броварського міського голови.