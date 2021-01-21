НАЗК назвала кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році
Найчастіше до кримінальної і адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці
До Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) протягом 2020 року були внесені відомості про 5 131 особу. Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначається, що минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.
З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно осіб, з яких:
- 993 особи притягнуто до кримінальної відповідальності,
- 4001 особа – до адміністративної відповідальності,
- на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.
У НАЗК інформують, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували:
- за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабара (604 особи),
- декларування недостовірної інформації (116 осіб),
- зловживання впливом (89 осіб).
До адміністративної відповідальності притягували:
- за несвоєчасне подання декларації (3 742 осіб),
- неповідомлення про наявність у особи реального конфлікту інтересів (165 осіб) тощо.
«Найчастіше до кримінальної і адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці», ‒ йдеться у повідомленні НАЗК.
Дисциплінарні стягнення найчастіше накладені за:
- порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу;
- порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб;
- несвоєчасне подання декларації – 17 осіб.
Крім того, протягом 2020 року з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу:
- 15 осіб на підставі рішень суду апеляційної інстанції про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
- шість осіб на підставі наказу про скасування накладення дисциплінарного стягнення.
НАЗК адмініструє Реєстр корупціонерів з лютого 2019 року. Зараз НАЗК у співпраці з проєктом USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» працює над оновленням Реєстру корупціонерів для більш зручної роботи з даними сайту.
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