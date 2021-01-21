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    НАЗК назвала кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році

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    Минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України - НАЗК назвала кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році
    Минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України
    Фото з відкритих джерел

    Найчастіше до кримінальної і адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці

    До Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) протягом 2020 року були внесені відомості про 5 131 особу. Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

    Зазначається, що минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.

    З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно осіб, з яких:

    • 993 особи притягнуто до кримінальної відповідальності,
    • 4001 особа – до адміністративної відповідальності,
    • на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.

    У НАЗК інформують, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували:

    • за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабара (604 особи),
    • декларування недостовірної інформації (116 осіб),
    • зловживання впливом (89 осіб).

    До адміністративної відповідальності притягували:

    • за несвоєчасне подання декларації (3 742 осіб),
    • неповідомлення про наявність у особи реального конфлікту інтересів (165 осіб) тощо.

    «Найчастіше до кримінальної і адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці», ‒ йдеться у повідомленні НАЗК.

    Дисциплінарні стягнення найчастіше накладені за:

    • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу;
    • порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб;
    • несвоєчасне подання декларації – 17 осіб.

    Крім того, протягом 2020 року з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу:

    • 15 осіб на підставі рішень суду апеляційної інстанції про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
    • шість осіб на підставі наказу про скасування накладення дисциплінарного стягнення.

    НАЗК адмініструє Реєстр корупціонерів з лютого 2019 року. Зараз НАЗК у співпраці з проєктом USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» працює над оновленням Реєстру корупціонерів для більш зручної роботи з даними сайту.

    Як повідомлялося, у НАЗК пояснили, кому треба декларувати новорічні подарунки.

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    Теги: корупція в Україні НАЗК корупція реєстр
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