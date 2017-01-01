У Полтаві вимагають відставки місцевого керівника Фонду держмайна

Громадські працівники вийшли на пікет з плакатами: «Бережну в тюрму!»

З вимогою відставки керівника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області Алли Бережної вийшли на пікет представники місцевих громадських організацій. Присутні з ініціативи громадської спілки «Останній бастіон» зажадали також притягнути її до кримінальної відповідальності, порушити кримінальні справи



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Пікет у Полтаві

Громадські працівники вийшли на пікет з плакатами: «Бережну в тюрму!»

З вимогою відставки керівника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області Алли Бережної вийшли на пікет представники місцевих громадських організацій. Присутні з ініціативи громадської спілки «Останній бастіон» зажадали також притягнути її до кримінальної відповідальності, порушити кримінальні справи за протиправні дії.

«Небайдужі полтавці зібралися на пікет у зв'язку з тим, що Бережна, яка керує Фондом держмайна Полтавської області, продає приміщення, які належать людям, народу в місті Полтава», - сказав журналістам представник «Останнього бастіону» Володимир Дащенко.

За його словами, мова йде про кондитерську фабрику, будинок профспілок, спортивну школу «Авангард». «Хочуть розвалити це все і зайняти ці території, і побудувати там будинки, які не належатимуть полтавчанам, а продаватимуть за нечуваними цінами під різні заклади», - заявив активіст.

Обурює активістів і відсутність конкурсу, прозорої процедури відчуження. «Якщо продавати, то треба хоча б конкурс оголосити, щоб бачили хто бере участь, а так все нишком продається», - говорить Дащенко.

Громадські працівники вийшли на пікет з плакатами: «Бережну в тюрму!», «Вимагаємо повернути 43 об'єкти, вкрадених у народу!», «Вимагаємо слідства НАБУ по Бережний!»