У Полтавському шпиталі знайшли повішеним військового

На тілі військового не знайшли слідів насильницької смерті

У Полтавському військовому шпиталі знайшли повішеним військовослужбовця, який служив в одній з частин та перебував на лікуванні. Про це заявляє місцеве видання «Полтавщина». На тілі військового не знайшли слідів насильницької смерті. Зазначається, що загиблий не був уродженцем Полтавщини. Розслідування цього інциденту, як



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На тілі військового не знайшли слідів насильницької смерті

У Полтавському військовому шпиталі знайшли повішеним військовослужбовця, який служив в одній з частин та перебував на лікуванні.

Про це заявляє місцеве видання «Полтавщина».

На тілі військового не знайшли слідів насильницької смерті.

Зазначається, що загиблий не був уродженцем Полтавщини. Розслідування цього інциденту, як зазначає ЗМІ, проводить військова прокуратура.

Наголосимо, що на сайті військової прокуратури станом на вечір 14 лютого немає згадки про загибель військовослужбовця у шпиталі.