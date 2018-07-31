У Порошенка вірять, що парламент після канікул опам’ятається і до виборів змінить ЦВК



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Сергій Березенко

«Якщо всі постійно говоритимуть про необхідність зміни ЦВК, то голосування відбудеться»

Депутати встигнуть змінити склад ЦВК до початку виборів. Таке переконання висловив у інтерв’ю «Главкому» депутат-мажоритарник від БПП та член передвиборчого штабу Порошенка Сергій Березенко. За його словами, після канікул у Верховній Раді члени БПП будуть наполягати на тому, щоб це питання ЦВК було розглянуте. Адже, як стверджує Березенко, наразі немає ніяких серйозних аргументів, якими можна було б виправдати небажання голосувати. «Якщо всі постійно говоритимуть про необхідність зміни ЦВК, то голосування відбудеться. Це очевидно», - пояснює депутат.

Також Березенко додає, що БПП йшло на зустріч іншим фракціям, оскільки було ухвалено рішення відкликати одного з кандидатів від цієї політичної партії, а саме Ольгу Лотюк, і таким чином на сьогоднішній день існує 13 претендентів на 13 місць у ЦВК.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 липня не приступила до оновлення складу Центральної виборчої комісії, оскільки більшість народних депутатів відмовились від розгляду цього питання.

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