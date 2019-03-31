Протягом дня виборів поліція отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць



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За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки

Нацполіція зареєструвала анонімні повідомлення про загрозу вибуху на виборчих дільницях у Дніпропетровській області - 10, Чернігівській та Києві - по 2, Донецькій - 1

Сьогодні, 31 березня, протягом дня виборів президента України до поліції надійшло 15 анонімних повідомлень про мінування і загрозу вибуху. Про це повідомляє речник Національної поліції Ярослав Тракало у Facebook.

Загалом Нацполіція вже зареєструвала анонімні повідомлення про загрозу вибуху на виборчих дільницях у Дніпропетровській області - 10, Чернігівській та Києві - по 2, Донецькій - 1.

За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки. Інформація не підтвердилася. Виборчий процес не зупинявся, людей не евакуйовували.

«Хочу нагадати, що стаття 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей.., - передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Наразі кримінальне провадження за цією статтею вже розпочато в м. Києві та Чернігові», - повідомив Тракало.

До слова, у Дніпрі шукають вибухівку на дев’яти виборчих дільницях. Поліція за фактом повідомлень про замінування метрополітену та виборчих дільниць внесла відомості до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 258 ККУ - терористичний акт. Санкція статті - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, у Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати.

Нагадаємо, біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих.

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