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    Події в Україні

    Протягом дня виборів поліція отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць

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    За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки - Протягом дня виборів поліція отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць
    За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки

    Нацполіція зареєструвала анонімні повідомлення про загрозу вибуху на виборчих дільницях у Дніпропетровській області - 10, Чернігівській та Києві - по 2, Донецькій - 1

    Сьогодні, 31 березня, протягом дня виборів президента України до поліції надійшло 15 анонімних повідомлень про мінування і загрозу вибуху. Про це повідомляє речник Національної поліції Ярослав Тракало у Facebook

    Загалом Нацполіція вже зареєструвала анонімні повідомлення про загрозу вибуху на виборчих дільницях у Дніпропетровській області - 10, Чернігівській та Києві - по 2, Донецькій - 1.

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    За кожною адресою негайно виїжджали кінологи та вибухотехніки. Інформація не підтвердилася. Виборчий процес не зупинявся, людей не евакуйовували.

    «Хочу нагадати, що стаття 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей.., - передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Наразі кримінальне провадження за цією статтею вже розпочато в м. Києві та Чернігові», - повідомив Тракало. 

    До слова, у Дніпрі шукають вибухівку на дев’яти виборчих дільницях. Поліція за фактом повідомлень про замінування метрополітену та виборчих дільниць внесла відомості до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 258 ККУ - терористичний акт. Санкція статті - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Як повідомлялося, у Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати.

    Нагадаємо, біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих.

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

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