Кібератаки не можуть вплинути на результати волевиявлення під час виборів президента України — ЦВК



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Жодні негативні прогнози поки не справдилися, - Бернацька

Результати голосування на виборах президента України - 2019 встановлюватимуть на основі паперових протоколів

Кібератаки на інформаційні системи Центральної виборчої комісії не вплинуть на результати голосування на виборах президента України, оскільки будуть враховуватися паперові протоколи.

Про це журналістам заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька, повідомляє «Укрінформ».

«Була проведена дуже системна підготовка для захисту всіх наших електронних систем, оновлено обладнання і ми впевнено можемо сказати, що ми готові до будь-яких кібератак. Наразі відчуваємо велике навантаження на сайт ЦВК, деяка інформація не так швидко оновлюється, як нам би хотілося, але у будь-якому випадку результати голосування ніяким чином не залежать і не можуть бути під впливом жодних кібератак. Все одно Центральна виборча комісія встановлює їх (результати - ред.) за фізичними протоколами, що привозять члени ОВК», - зазначила Бернацька.

За її словами, наразі можна стверджувати, що жодні негативні прогнози поки не справдилися.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати понад 26,6 млн українців.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці в усій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години. У виборчому бюлетені 39 кандидатів.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.