У Португалії злочинці сховали 750 кг кокаїну в ананасах

Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків

У порту Лісабона поліція викрила злочинне угруповання, що торгувало наркотиками, ховаючи їх у партії ананасів. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків. Одну з «транзакцій» виявили у порту Лісабона, де злочинці заховали