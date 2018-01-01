У Португалії злочинці сховали 750 кг кокаїну в ананасах
- Сьогодні, 03:27
-
Розсилка
Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиківУ порту Лісабона поліція викрила злочинне угруповання, що торгувало наркотиками, ховаючи їх у партії ананасів.
Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків.
Одну з «транзакцій» виявили у порту Лісабона, де злочинці заховали більше 700 кілограм кокаїну у партію ананасів.
Повідомляється, що поліція затримала 9 наркоторгівців, що перевозили заборонені речовини з Південної Африки. Серед них – 2 брати-колумбійці, що очолювали злочинну організацію.
Incautamos 745 kilos de cocaína oculta en... ¡piñas! procedentes de #sudamérica— Policía Nacional (@policia) 17 січня 2018 р.
Hay 9 narcos detenidos.https://t.co/GLSLSF8rQJ pic.twitter.com/uZKNrxv233
Правоохоронці також демонтували дві лабораторії наркоторгівців у передмісті Мадрида.