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    У Португалії злочинці сховали 750 кг кокаїну в ананасах

    Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків
    У порту Лісабона поліція викрила злочинне угруповання, що торгувало наркотиками, ховаючи їх у партії ананасів. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків. Одну з «транзакцій» виявили у порту Лісабона, де злочинці заховали
    • Сьогодні, 03:27
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    Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків

    У порту Лісабона поліція викрила злочинне угруповання, що торгувало наркотиками, ховаючи їх у партії ананасів.

    Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

    Національна поліція Іспанії разом із правоохоронцями Португалії викрила мережу нелегального обігу наркотиків.

    Одну з «транзакцій» виявили у порту Лісабона, де злочинці заховали більше 700 кілограм кокаїну у партію ананасів.

    Повідомляється, що поліція затримала 9 наркоторгівців, що перевозили заборонені речовини з Південної Африки. Серед них – 2 брати-колумбійці, що очолювали злочинну організацію.

    Правоохоронці також демонтували дві лабораторії наркоторгівців у передмісті Мадрида. 

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