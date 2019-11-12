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    На «кнопкодавстві» попався нардеп, який пропонував саджати за це до тюрми (відео)

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    Нардеп Василь Німченко попався на &laquo;кнопкодавстві&raquo;&nbsp; - На «кнопкодавстві» попався нардеп, який пропонував саджати за це до тюрми (відео)
    Нардеп Василь Німченко попався на «кнопкодавстві» 

    Особливу пікантність інциденту додає те, що Німченко є співавтором законопроекту 1127 про кримінальну відповідальність депутатів за «кнопкодавство»

    У Верховній Раді під час ранкового пленарного засідання 12 листопада народного депутата фракції «Опозиційна платформа - За життя» Василя Німченка викрили порушення процедури особистого голосування. Про це повідомляє громадський рух Чесно.

    Повідомляється, що під час голосування за законопроєкт №2299 про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Німченко натиснув на дві копки «за».

    На схемі розсадки місце ліворуч від депутата-кнопкодава не закріплене за жодним нардепом, а по праву руку від Німченка сидить його колега з ОПЗЖ Тарас Козак.

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    Примітно, що під час голосування за законопроєкт №2299 24 з 44 парламентаріїв ОПЗЖ утрималися, а «за» проголосували лише п’ятеро членів цієї фракції: Німченко, Козак, Микола Скорик, Вадим Столар і Нестор Шуфрич.

    Для Німченка це вже не перше «кнопкодавство»: нардеп щонайменше один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

    Зазначимо, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування), в якому нардеп пропонував передбачити арешт на строк до двох років за повторне «кнопкодавство». Даний законопроєкт нардепи ухвалили за основу 29 жовтня. 

    Верховна Рада депутат Опозиційна платформа — За життя парламент
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