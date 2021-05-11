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    У Прокуратурі ЄС назвали дату, коли офіційно розпочнуть роботу

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    У 2020 році Лаура Кодруца Кевеші була призначена Генеральною прокуроркою ЄС - У Прокуратурі ЄС назвали дату, коли офіційно розпочнуть роботу
    У 2020 році Лаура Кодруца Кевеші була призначена Генеральною прокуроркою ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Європейська прокуратура буде розслідувати злочини проти фінансових інтересів ЄС

    Керівник Європейської прокуратури, колишня головна антикорупційна прокурорка Румунії Лаура Кодруца Кевеші повідомила, що Європейська прокуратура розпочне роботу 1 червня. Про це вона написала у своєму листі до представників Єврокомісії, передає «Главком» із посиланням на Agerpres.

    Загалом у Європейській прокуратурі працюватиме 76 делегованих із різних країн ЄС прокурорів, шість з яких з Румунії. Єдиними державами-членами, які не висували кандидатів на посади європейських делегованих прокурорів є Кіпр, Фінляндія, Греція, Люксембург та Словенія.

    Європейська прокуратура створена на основі посиленої співпраці між 22 державами-членами (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія).

    Також п’ять країн ЄС не беруть участь: Швеція, Угорщина, Польща, Ірландія та Данія, але вони зможуть приєднатися до співпраці в будь-який час.

    Організацію очолює румунська прокурорка Лаура Кодруца Кевеші, призначена на цю посаду після жорсткого конкурсу та переговорів між Європейським парламентом й Радою Європейського Союзу.

    Європейська прокуратура буде розслідувати злочини проти фінансових інтересів ЄС. Наприклад, шахрайство, корупцію, транскордонне шахрайство сума якого перевищує 10 млн. євро. З цією метою європейська прокуратура проводитиме розслідування, співпрацюючи із компетентними судами держав-членів.

    Необхідність створення такого органу була викликана великими втратами бюджету ЄС через корупцію та нецільове використання. Щороку махінації з ПДВ завдають збитків на 50 млрд євро. В 2016 році було втрачено 4.2 євро дотацій Європейського Союзу витрачених не за призначенням.

    Теги: ЄС прокуратура шахрайство Румунія розслідування корупція
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