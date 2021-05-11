У Прокуратурі ЄС назвали дату, коли офіційно розпочнуть роботу

У 2020 році Лаура Кодруца Кевеші була призначена Генеральною прокуроркою ЄС

Європейська прокуратура буде розслідувати злочини проти фінансових інтересів ЄС

Керівник Європейської прокуратури, колишня головна антикорупційна прокурорка Румунії Лаура Кодруца Кевеші повідомила, що Європейська прокуратура розпочне роботу 1 червня. Про це вона написала у своєму листі до представників Єврокомісії, передає «Главком» із посиланням на Agerpres.

Загалом у Європейській прокуратурі працюватиме 76 делегованих із різних країн ЄС прокурорів, шість з яких з Румунії. Єдиними державами-членами, які не висували кандидатів на посади європейських делегованих прокурорів є Кіпр, Фінляндія, Греція, Люксембург та Словенія.

Європейська прокуратура створена на основі посиленої співпраці між 22 державами-членами (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія).

Також п’ять країн ЄС не беруть участь: Швеція, Угорщина, Польща, Ірландія та Данія, але вони зможуть приєднатися до співпраці в будь-який час.

Організацію очолює румунська прокурорка Лаура Кодруца Кевеші, призначена на цю посаду після жорсткого конкурсу та переговорів між Європейським парламентом й Радою Європейського Союзу.

Європейська прокуратура буде розслідувати злочини проти фінансових інтересів ЄС. Наприклад, шахрайство, корупцію, транскордонне шахрайство сума якого перевищує 10 млн. євро. З цією метою європейська прокуратура проводитиме розслідування, співпрацюючи із компетентними судами держав-членів.

Необхідність створення такого органу була викликана великими втратами бюджету ЄС через корупцію та нецільове використання. Щороку махінації з ПДВ завдають збитків на 50 млрд євро. В 2016 році було втрачено 4.2 євро дотацій Європейського Союзу витрачених не за призначенням.