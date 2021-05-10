Глава МЗС Німеччини закликав Росію повернутися до діалогу з ЄС

«Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу», – сказав Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європейський Союз готовий до діалогу з Росією, але очікує те саме від РФ.

Про це він заявив перед зустрічами зі своїми колегами з держав ЄС у Брюсселі, пише DW.

«Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу», – сказав Маас.

Він вважає, що у Євросоюзі не повинні відхилятися від «свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії».

Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віцепрезидента Єврокомісії Вери Юрової.

До слова, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відзначив покращення відносин між ЄС та США, у той час як відносини з Росією не поліпшуються.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.