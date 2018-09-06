У п’ятницю українцям обіцяють град, грози і дощі



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Синоптики попереджають про град на півдні України

7 вересня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, місцями грози, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями сильний, подекуди грози й град, вітер східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози і град, вітер східний, 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +22...+27 градусів.

6 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.