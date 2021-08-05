У п'ятницю Україну накриють грозові зливи та шквали

Найближчої доби в більшості регіонів України очікується складна погода

Погода в Україні в найближчі дні буде дуже динамічною. Від неї можна очікувати й похмурих, вітряних днів, й дощів та злив, спеки вище +30 °С, і охолодження повітря вночі до +8 °С. Стабільним може виявитися тільки один регіон – схід і частина півдня України, але і там там можуть з'явитися несподівані капризи атмосфери.

Sinoptik.ua попереджає про загрозливу погоду в Україні. У п'ятницю в центральному, північному, західному регіонах, в Одеській області очікуються грози, зливи та шквальне посилення вітру до 15-24 м/сек.

Зміни погоди на заході країни з 6 по 9 серпня будуть досить інтенсивними. Якщо у п'ятницю в регіоні пройдуть зливові дощі з грозами та вітром, то у суботу опади можливі тільки місцями, та не такі сильні, як у п'ятницю. А в неділю потеплішає до +28 °С, дощі припиняться і стане переважно сонячно. Навіть у високогір'ї буде тепло, вдень +23 °С. У понеділок регіон знову під впливом нестійких повітряних мас та малоактивних атмосферних фронтів: знову дощі та чергове зниження температури, знову гримітимуть грози.

Схід України у вихідні та понеділок буде знемагати від спеки, в Луганській області до +36 °С, трохи прохолодніше у Харківській – до +33 °С, у Донецькій – до +34 °С. У вихідні в східному регіоні місцями можуть пройти грозові дощі

На півдні країни спека триває. У п'ятницю мінлива хмарність, до +34 °С, в Одеській області є ймовірність грозових дощів. У суботу небо затягне хмарами, можуть пройти точкові грози та зливи. У Криму дощі очікуються також в неділю. Понеділок у регіоні буде сонячним та спекотним, до +32 °С.

У п'ятницю в центрі України місцями можуть пройти грозові дощі з ураганним вітром. У вихідні погода буде стриманою, + 25...+28 °С. Але у Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях в суботу та неділю не уникнути епізодичних гроз та дощів.

На півночі країни у п'ятницю найспекотнішою та сухою буде Сумська область, до +32 °С. В решті областей північного регіону України напередодні вихідних +24...+27 °С, дощі, зливи, грози. У вихідні дні у Сумській області +26...+30 °С, грози, дощі. В інших областях комфортна температура повітря до +26 °С. Опади, якщо і відбудуться, то невеликі та місцями.

У Києві в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, до +24 °С, очікуються грози та дощі з сильним вітром. У вихідні та в перший робочий день тижня потеплішає до +28 °С. Найкомфортнішим днем в цей період може стати неділя, 8 серпня: +26 °С, ясно. Це про такі дні кажуть, що вони нам потрібні для відчуття подиху життя, відчуття поезії літа, щоб потім, в дощові листопадові дні згадувати з посмішкою медовий запах серпня.

До слова, середньомісячна температура повітря у липні в Києві склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

Як повідомлялося, еколог Володимир Борейко вважає, що в Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця.

Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.