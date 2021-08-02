Спекотний липень у Києві: 17 днів температура перевищувала 30 градусів

У липні в Києві тривала аномальна спека

У липні в Києві було встановлено чотири температурних рекорди

Середньомісячна температура повітря у липні в Києві склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У Києві протягом місяця встановлено чотири температурних рекорди. Відмічено 17 днів з максимальною температурою повітря вище +30,0°С.

Найхолодніше у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +15°С, а найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,6°С.

Опадів у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

Ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

Як повідомлялося, еколог Володимир Борейко вважає, що в Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця.

Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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