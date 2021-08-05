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    Грози, місцями – шквали та зливи: прогноз погоди на 5 серпня

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    Грози, місцями – шквали та зливи: прогноз погоди на 5 серпня
    Фото Фотоподорожі Україною / Facebook

    У четвер грози прийдуть в Україну

    У четвер, 5 серпня, у західних областях, на Півночі та подекуди у центральній частині України місцями передбачаються короткочасні дощі та грози, часом супроводжуватимуться шквалами.

    Водночас у гірському регіоні завтра будуть значні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

    Найхолодніше буде на Заході, на Волині температура повітря впаде до +23 градусів. В усіх регіонах дощитиме, найпотужніших злив слід очікувати на Закарпатті.

    Схожа ситуація спостерігатиметься й на Півночі. Втім, там буде тепліше. Адже стовпчики термометрів вдень піднімуться до +24...+27 градусів.

    Водночас у південних, східних та частині центральних регіонів буде спекотно, до +32 градусів, та без опадів. Дощитиме лише на Черкащині та Кіровоградщині.

    У Києві у четвер, 5 серпня, синоптики також прогнозують грози. Температура повітря там коливатиметься від +24 до +26 градусів.

    2Карта Укргідрометцентру

    Нагадаємо, у місті Лангадас на півночі Греції у вівторок, 3 серпня, зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм.

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    Теги: прогноз погоди Дніпро спека Полтавщина Facebook повітря дощ Наталка Діденко
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    Грози, місцями – шквали та зливи: прогноз погоди на 5 серпня