Грози, місцями – шквали та зливи: прогноз погоди на 5 серпня

У четвер грози прийдуть в Україну

У четвер, 5 серпня, у західних областях, на Півночі та подекуди у центральній частині України місцями передбачаються короткочасні дощі та грози, часом супроводжуватимуться шквалами.

Водночас у гірському регіоні завтра будуть значні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Найхолодніше буде на Заході, на Волині температура повітря впаде до +23 градусів. В усіх регіонах дощитиме, найпотужніших злив слід очікувати на Закарпатті.

Схожа ситуація спостерігатиметься й на Півночі. Втім, там буде тепліше. Адже стовпчики термометрів вдень піднімуться до +24...+27 градусів.

Водночас у південних, східних та частині центральних регіонів буде спекотно, до +32 градусів, та без опадів. Дощитиме лише на Черкащині та Кіровоградщині.

У Києві у четвер, 5 серпня, синоптики також прогнозують грози. Температура повітря там коливатиметься від +24 до +26 градусів.

Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, у місті Лангадас на півночі Греції у вівторок, 3 серпня, зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм.

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