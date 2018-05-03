У п’ятницю в Україні може бути побито ще один температурний рекорд

У столиці завтра знову буде +30

Найближчої доби в Україні збережеться суха і тепла погода, повітряна маса залишиться в полі підвищеного атмосферного тиску, повідомляє в четвер Укргідрометцентр. На території України в п'ятницю, 4 травня, буде без опадів, вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17 ° С, вдень 25-30 °, на узбережжі морів і в Карпатах 20-24



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У столиці завтра знову буде +30

Найближчої доби в Україні збережеться суха і тепла погода, повітряна маса залишиться в полі підвищеного атмосферного тиску, повідомляє в четвер Укргідрометцентр.

На території України в п'ятницю, 4 травня, буде без опадів, вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17 ° С, вдень 25-30 °, на узбережжі морів і в Карпатах 20-24 ° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16 °, удень 28-30 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 4 травня найвища температура вдень була 28,9 ° тепла в 1911 році, найнижча вночі -0,6 ° у 1965 році.

У суботу, 5 травня, в західній частині України місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12-17 °, удень 25-30 °, на узбережжі морів і в Карпатах 20-24 °.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17 °, вдень 28-30 °.

3 травня вранці температура води в Чорному і Азовському морях була 17-21 °; у Дніпрі біля Києва 17 °.

Як повідомлялося, в Києві 3 травня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 28,8 градусів тепла в 1934 році. При цьому денна температура в столиці України станом на полудень поточного четверга вже перевищила 29 ° С у тіні, а синоптики прогнозували до 30 ° С.

Раніше повідомлялося, що у Києві 2 травня було побито всі температурні рекорди.