У Раді досі немає подання президента на новий склад ЦВК

Кандидати у члени Центрвиборчкому проходять антикорупційну перевірку

На сьогодні у Верховній Раді немає подання президента щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. «Станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи



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Склад Центральної виборчої комісії потребує оновлення

Кандидати у члени Центрвиборчкому проходять антикорупційну перевірку

На сьогодні у Верховній Раді немає подання президента щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи по всіх тих кандидатах, які пропонуються в новий склад ЦВК», – сказав він.

Парубій зазначив, що згідно з чинним законодавством має пройти антикорупційна перевірка всіх кандидатів в члени ЦВК, яка може тривати близько 15-20 днів.

«Сподіваюся, що ми ще цього місяця перейдемо до розгляду нового складу ЦВК», – додав він.

Нагадаємо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії.

Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт».

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