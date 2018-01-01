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    У Раді досі немає подання президента на новий склад ЦВК

    Кандидати у члени Центрвиборчкому проходять антикорупційну перевірку
    На сьогодні у Верховній Раді немає подання президента щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. «Станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи
    • Сьогодні, 12:26
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    Склад Центральної виборчої комісії потребує оновлення
    Склад Центральної виборчої комісії потребує оновлення

    Кандидати у члени Центрвиборчкому проходять антикорупційну перевірку

    На сьогодні у Верховній Раді немає подання президента щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    «Станом на сьогодні ще нема подання. Це, як мені стало відомо, пов’язано з тим, що збираються документи по всіх тих кандидатах, які пропонуються в новий склад ЦВК», – сказав він.

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    Парубій зазначив, що згідно з чинним законодавством має пройти антикорупційна перевірка всіх кандидатів в члени ЦВК, яка може тривати близько 15-20 днів.

    «Сподіваюся, що ми ще цього місяця перейдемо до розгляду нового складу ЦВК», – додав він.

    Нагадаємо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

    Нагадаємо, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», звинуватила президента України Петра Порошенка у тому, що він не включив у список кандидатів на нових членів Центральної виборчої комісії жодної людини від її партії. 

    Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт». 

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