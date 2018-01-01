Порошенко обіцяв подумати над кандидатурою до ЦВК від «Батьківщини» – нардеп

Напередодні Порошенко подав 14 кандидатур до нового складу Центрвиборчкому

Президент Петро Порошенко не виключає, що серед кандидатів у члени Центральної виборчої комісії ще з’явиться кандидатура фракції «Батьківщина». Як повідомляє народний депутат Олексій Рябчин, таку відповідь він отримав від глави держави у Давосі. [READ_MORE] «Запитав у президента Порошенко після



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Петро Порошенко у Давосі

Напередодні Порошенко подав 14 кандидатур до нового складу Центрвиборчкому

Президент Петро Порошенко не виключає, що серед кандидатів у члени Центральної виборчої комісії ще з’явиться кандидатура фракції «Батьківщина».

Як повідомляє народний депутат Олексій Рябчин, таку відповідь він отримав від глави держави у Давосі.

«Запитав у президента Порошенко після українського сніданку в Давосі, чому ним не подано від фракції «Батьківщина» жодного кандидата в ЦВК. При поважних свідках президент відповів, що на час розгляду подання від «Батьківщини» був тільки старий кандидат, а зараз він дуже уважно розгляне нового кандидата і допускає можливість додаткового включення», – зазначив наредп.

«Вчора Юлія Тимошенко повідомила та надала докази того, що ми вчасно, відповідно до законодавства, подали кандидатуру кандидат наук, викладач університету ім. Шевченка Андрія Євстігнєєва до складу ЦВК, що зафіксовано документально», – зазначив Рябчин.

Він долучив документи на доказ того, що відповідні документи політ сила ще в листопаді подала в Адміністрацію президента.

Як відомо, президент Порошенко передав голові Верховної Ради подання на оновлення складу ЦВК: він запропонував 14 кандидатів від різних політичних сил у парламенті, але кандидатури «Батьківщини» в переліку не було.

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