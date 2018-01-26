Голова Комітету виборців України назвав головних претендентів на пост глави ЦВК

На думку експерта, Центральну виборчу комісію може очолити кандидатка від «Народного фронту» або БПП

Головними претендетами на посаду голови ЦВК є кандидатка від партії «Народний фронт» Наталія Бернацька та кандидатка від БПП Світлана Кустова. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель у ефірі телеканалу Еспресо. «Якщо раніше партії вносили пропозицію, а президент підтримував кандидатів, які були



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На думку експерта, Центральну виборчу комісію може очолити кандидатка від «Народного фронту» або БПП

Головними претендетами на посаду голови ЦВК є кандидатка від партії «Народний фронт» Наталія Бернацька та кандидатка від БПП Світлана Кустова.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель у ефірі телеканалу Еспресо.

«Якщо раніше партії вносили пропозицію, а президент підтримував кандидатів, які були відданими партійцями, людьми з партійної обріти. То тепер більша половина списку - це досвідчені юристи, які могли б швидко увійти у роботу ЦВК», - заявив Кошель.

На його думку, на посаду голови чи його заступника претендує Наталія Бернацька, яка має серйозний досвід управлінської роботи. Також на лідерські позицію претендує Світлана Кустова, яка свого часу працювала помічницею Порошенка і захищала у суді Віктора Ющенка.

Голова КВУ також нагадав, що Центрвиборчком - це колегіальний орган, тож схильність голови і заступника до певних партій не матиме великого впливу на рішення установи. Кошель зазначив, що для демократичності виборів необхідно розглядати не тільки членів ЦВК, а насамперед провести повноцінну виборчу реформу.

Як відомо, президент Порошенко передав голові Верховної Ради подання на оновлення складу ЦВК: він запропонував 14 кандидатів від різних політичних сил у парламенті.

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