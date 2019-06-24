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    У Раді створили робочу групу з вивчення махінацій з кредитами ЄБРР в Кабміні і Нафтогазі, – Деркач

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    У Раді створили робочу групу з вивчення махінацій з кредитами ЄБРР в Кабміні і Нафтогазі, – Деркач

    Як голова робочої групи, народний депутат Андрій Деркач відправив запити на Генпрокуратуру, Кабмін, Енергетичну митницю ДФС і «Нафтогаз»

    Депутати розглянуть питання розтрати чиновниками «Нафтогазу» і Кабміну європейських кредитів на закупівлю газу. Про створення робочої групи написав у Facebook нардеп Андрій Деркач.

    За словами Деркача, група була створена на засіданні бюджетного комітету ВР.

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    «Витрачають наліво і направо кредитні гроші, які виділялися Європейським банком на закупівлю газу, допомагають іноземними політиками захистити їхні особливі інтереси під час видобутку газу на території України, зловживають у закупівлі і багато іншого. Щоб розібратися в тому, що накоїли у Гройсмана і Коболєва, рішенням Комітету ВР з питань бюджету була створена робоча група», - написав Деркач.

    Як голова робочої групи, Деркач відправив запити на Генпрокуратуру, Кабмін, Енергетичну митницю ДФС і «Нафтогаз».

    «Чекаю від них негайної реакції. На підставі отриманої інформації будемо приймати рішення про створення тимчасової слідчої комісії. Винні в крадіжці і корупції повинні «посидіти, подумати» над своїм явно незаконним поводженням», - резюмував Деркач.

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    Кабмін ДФС ЄБРР депутати гроші Андрій Деркач
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