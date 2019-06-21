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    Економіка та фінанси

    В уряді запропонували замінити Мінекономіки на Міністерство цифрової економіки

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    В уряді запропонували замінити Мінекономіки на Міністерство цифрової економіки

    Вже три роки Мінекономіки активно розвиває цифровий порядок денний для України, - Кубів

    Перший віцепрем'єр-міністр України Степан Кубів запропонував створити Міністерство цифрової економіки, інновацій та інтелектуальної власності на базі Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

    Про це Кубів заявив під час виступу у Верховній Раді 21 червня, передає прес-служба Кабміну.

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    «Вже три роки наше міністерство (економічного розвитку — ред.) активно розвиває цифровий порядок денний для України, однак слід нарешті скоротити невластиві функції інших органів влади у сфері цифровізації. Україна має діяти за прикладом колег-європейців та змінити традиційне Міністерство економіки на Міністерство цифрової економіки України», — заявив Кубів.

    Перший віце-прем’єр-міністр також наголосив на необхідності оптимізувати роботу комітетів Верховної Ради України та створити ефективний комітет з цифрової економіки.  Він підкреслив, що розвиток цифрових державних сервісів сьогодні серед головних пріоритетів роботи уряду.

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    Кабмін Мінекономіки Україна Степан Кубів уряд
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