У Раді зареєстрований законопроект про перейменування Дніпропетровської області

Назва області містить згадку про Григорія Петровського - одного з організаторів Голодомору

Група народних депутатів подала законопроект про внесення змін до ст. 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. Документ під номером 8329 зареєстрований 27 квітня на сайті Верховної Ради. «Запропонована назва області - Січеславська - є справді питомою для розглядуваного історико-географічного



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Назва області містить згадку про Григорія Петровського - одного з організаторів Голодомору

Група народних депутатів подала законопроект про внесення змін до ст. 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Документ під номером 8329 зареєстрований 27 квітня на сайті Верховної Ради.

«Запропонована назва області - Січеславська - є справді питомою для розглядуваного історико-географічного ареалу, відповідає світовій і вітчизняній практиці топонімічної номінації, найповніше відображає історично-географічні та соціально-культурні особливості краю», - говориться у пояснювальній записці.

Автори законодавчої ініціативи наголошують, що перейменування Дніпропетровської області пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність до вимог закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Назва області містить згадку про Григорія Петровського (1878-1958) - партійного, більшовицького та радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932-33 років та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні.

Нагадаємо, 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. За відповідний проект постанови проголосували 247 народних депутатів. Рішення ухвалено на виконання закону про декомунізацію.

В лютому 2018 року у Дніпрі відбулося громадське обговорення ініціативи перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Джерело: Укрінформ