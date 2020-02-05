У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону «акустичного насильства» у транспорті



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Законопроєкт дозволить пасажирам громадського транспорту насолоджуватися тишею, а не музикою водія

Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їздити у тиші. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони акустичного насильства в пасажирському транспорті.

Наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву парламенту. Водночас його текст поки не оприлюднено.

Законопроєкт покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті, написав у «Фейсбуці» нардеп Володимир В'ятрович. Він є одним з ініціаторів документа.

«Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші», – написав В'ятрович.

За його словами, людям не потрібно буде доказувати водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи певного серіалу. Трансляцію музики чи фільмів на пасажирських рейсах планують дозволити лише через навушники. «Сподіваюся, парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону», – додав нардеп.

Раніше низка громадських організацій закликали Верховну Раду ухвалити зміни до законодавства, які заборонять трансляцію в салонах пасажирського транспорту звукової інформації, що не стосується безпосередньо подорожі або безпеки пасажирів.

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.