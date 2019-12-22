В Україні почнуться масові перевірки пенсіонерів: пенсії та субсидії змусять повернути державі

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Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат встановлює Кабінет міністрів

В Україні почав діяти закон про верифікацію державних виплат.

Текст закону був оприлюднений у парламентській газеті «Голос України».

Відомо, що наразі очікуються масштабні перевірки усіх пільгових категорій з метою виявлення тих, хто отримує виплати незаконно.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат встановлює Кабінет міністрів.

Перелік державних виплат, що підлягають верифікації, затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.

Також закон визначає основні етапи верифікації й перелік інформації, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Крім того, у документі встановлено механізми повернення неправомірно отриманої реципієнтом державної виплати.