В Україні набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат



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18 грудня Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями

В Україні 21 грудня набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Документ був оприлюднений напередодні у парламентській газеті «Голос України».

Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат – пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Відзначимо, закон був опублікований з правкою президента, яка необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно.

«Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 8, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у промислову експлуатацію, та крім частини першої статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2021 року», – сказано у тексті документу.

Як відомо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями.

Нагадаємо, Гончарук доручив Мінфіну заблокувати виплату низки видатків.