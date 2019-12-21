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    Економіка та фінанси

    В Україні набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат

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    В Україні набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших держвиплат

    18 грудня Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями

    В Україні 21 грудня набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Документ був оприлюднений напередодні у парламентській газеті «Голос України».

    Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат – пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

    Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

    Відзначимо, закон був опублікований з правкою президента, яка необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно.

    «Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 8, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у промислову експлуатацію, та крім частини першої статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2021 року», – сказано у тексті документу.

    Як відомо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями. 

    Нагадаємо, Гончарук доручив Мінфіну заблокувати виплату низки видатків.

    закон Володимир Зеленський президент пенсія
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