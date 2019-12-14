Пенсійний фонд роз’яснив, хто має право виходити на пенсію у 50 років



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Серед громадян, які достроково можуть вийти на заслужений відпочинок: матері дітей з інвалідністю, які виховували їх до шести років

В Україні можна достроково вийти на пенсію

Матері дітей з інвалідністю, які виховували їх до шестирічного віку, можуть виходити на пенсію у 50 років.

Про це повідомляє газета «Пенсійний кур’єр».

Серед громадян, які достроково можуть вийти на заслужений відпочинок: матері дітей з інвалідністю, які виховували їх до шести років. За такої умови, жінки можуть піти на пенсію в 50 років за наявності 15-річного трудового стажу, що передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До числа дітей з інвалідністю з дитинства належать підлітки з інвалідністю, віком до 16 років.

Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсійних виплат передбачає, що, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, при призначенні пенсії за віком матерям дітей з інвалідністю, які виховали їх до шестирічного віку, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження.

Факт виховання дитини до зазначеного віку можна підтвердити на підставі свідоцтва про народження або паспорта дитини.

Визнання дитиною з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю засвідчується такими документами:

випискою з акта огляду в МСЕК;

медичним висновком установи охорони здоров’я;

посвідченням одержувача допомоги;

довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

Якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю, по досягненню шести років надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку.

Нагадаємо, пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому.

До перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця. У пенсійному фонді розповіли, кого стосується такий перерахунок.

Як повідомлялося, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд України перерахує пенсії з 1 грудня.