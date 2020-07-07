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    У Раді збирають підписи за відставку міністра інфраструктури Криклія

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    Міністр інфраструктури України Владислав Криклій - У Раді збирають підписи за відставку міністра інфраструктури Криклія
    Міністр інфраструктури України Владислав Криклій

    Проєкт постанови з підписами народних депутатів про звільнення міністра інфраструктури оприлюднив «слуга народу» Олександр Куницький

    Народні депутати фракції «Слуга народу» збирають підписи під проєктом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

    Про це повідомив нардеп Олександр Куницький у Facеbook.

    «Владислав Криклій не в курсі, що існує схема з монопольної сертифікації ГБО (Газобалонне обладнання автомобіля). Демонструю з Олександром Дубинським йому відео як проходить перевірка ГБО, і видача папірців за 3200 грн під дахом його міністерства», - повідомив Куницький.

    Нардеп також оприлюднив фото проєкту постанови з підписами народних депутатів про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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    Зокрема, під постановою залишили підписи «слуги» Олександр Скічко, Олександр Дубінський, Максим Пашковський, Олександр Куницький та інші, а також позафракційний нардеп Андрій Деркач та нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

    До слова, у «Слузі народу» назвали чотири кандидати на посаду глави Нацбанку.

    Верховна Рада міністр депутат відставка Міністерство інфраструктури партія Слуга народу уряд Андрій Деркач Олександр Куницький Олександр Скічко Олександр Дубінський Владислав Криклій звільнення
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