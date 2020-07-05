Експрем’єр Франції став мером портового міста



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За призначення на посаду мера Едеурда Філіппа проголосували 47 із 59 депутатів

Едуар Філіпп вже був мером Гавра з 2010 до 2017 року

Експрем’єра Франції Едуарда Філіппа, уряд якого подав у відставку 3 липня, обрали мером Гавра. Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що Гавр - це портове місто, що розташоване на північному заході країни.

За призначення на посаду мера Едеурда Філіппа проголосували 47 із 59 депутатів під час першого засідання нової місцевої ради Гавра.

Едуар Філіпп вже був мером Гавра – з 2010 до 2017 року.

У другому турі місцевих виборів, що проходили у Франції минулої неділі, очолювана Філіппом політична сила набрала 58,93% голосів.

Нагадаємо, 3 липня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку.

Як зазначає AP, французький прем'єр подав у відставку після програшу партії Макрона «Вперед, Республіко!» на місцевих виборах у Франції, що відбулися минулої неділі, 28 червня.

Видання пише, що відставка уряду планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

Новим прем'єр-міністром Франції став Жан Кастекс.