Рада Нацбанку відмовилась залишати Чурія заступником голови НБУ після відставки Смолія



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Термін повноважень Олега Чурія закінчується 10 липня 2020 року

Чурій перебуватиме на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає Інтерфакс-Україна.

«Рада утрималася від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ», – написав він.

Данилишин зазначив, що заступник голови НБУ, термін повноважень якого минув, обіймає посаду до вступу на неї нового заступника голови.

«Рада й надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням НБУ», – написав він.

Як вже відомо, Зеленський склав список кандидатів на пост глави Нацбанку. Призначити нового очільника НБУ Рада повинна щонайпізніше 17 липня.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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