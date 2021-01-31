У разі загострення з території Білорусі в Україну можуть проникнути 200 ворожих груп спецназівців – генерал Кривонос

Ворожі групи спецпризначення можна зупинити, якщо на кожному перехресті будуть озброєні підготовлені люди

На думку генерала, ефективно протистояти незаконному проникненню ворожого спецназу через кордон можуть війська територіальної оборони

За прогнозами українських військових, до 200 груп білоруських і російських спецпризначенців можуть проникнути через наш кордон в разі загострення ситуації. Про це розповів генерал ЗСУ Сергій Кривонос, який до кінці 2020 року займав посаду заступника секретаря РНБО.

«Наведу приклад. Білорусько-український кордон – 1086 км. За нашими прогнозами до 200 груп противника, як білоруських, так і російських, в разі загострення ситуації можуть бути виведені через наш кордон. 200 груп спецпризначення, від 12 до 16 чоловік в кожній», – розповів генерал під час свого виступу на конференції «Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика», організованій «Цензор.нет».

Власне такі ворожі групи біля кордону, за словами Кривоноса, може зупинити підготовлена територіальна оборона.

«Їх (групи спецпризначення – «Главком») може зупинити, якщо на кожному перехресті будуть озброєні підготовлені люди, які триматимуть ситуацію в цьому районі під контролем», – запевнив генерал.

Слід нагадати, що на початку російської агресії президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що в Києві його швидше можна буде побачити «на тракторі з плугом», ніж на танку.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року був зареєстрований законопроєкт №4504 «Про територіальну оборону України», серед авторів якого є Сергій Кривонос. У проєкті закону пропонувалось вивести війська територіальної оборони зі складу Збройних сил України в окреме військове формування. Але документ був розкритикований командою президента, серед іншого, за пропозицію зберігати зброю вдома та за високі ризики сепаратизму.

Міноборони розробляє свій варіант законопроекту про тероборону, який не передбачає радикальних змін у наявній на сьогодні системі територіальної оборони.

Як повідомлялось, 29 грудня 2020 року Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Цьому передувала критика Кривоносом ідеї президента масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, зокрема з боку Криму. Генерал заявив, що ідея Зеленського нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені.