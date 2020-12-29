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    Зеленський вигнав з РНБО Кривоноса, який осмілився його критикувати

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    Причини звільнення Кривоноса не повідомляються - Зеленський вигнав з РНБО Кривоноса, який осмілився його критикувати
    Причини звільнення Кривоноса не повідомляються

    Після звільнення з РНБО Кривоноса буде направлено у розпорядження Міністерства оборони України

    Президент Володимир Зеленський 29 грудня звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

    Зазначається, що  після звільнення з РНБО Кривоноса буде направлено у розпорядження Міністерства оборони України.

    Причини звільнення Кривоноса не повідомляються.

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    Нагадаємо, заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос розкритикував ідею Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, зокрема з боку Криму. Він заявив, що ідея президента нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені. За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави».

    Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

    Раніше Кривонос озвучив план повернення Криму.

    Теги: РНБО війна мобілізація Володимир Зеленський президент Сергій Кривонос звільнення
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