Зеленський вигнав з РНБО Кривоноса, який осмілився його критикувати

Після звільнення з РНБО Кривоноса буде направлено у розпорядження Міністерства оборони України

Президент Володимир Зеленський 29 грудня звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Зазначається, що після звільнення з РНБО Кривоноса буде направлено у розпорядження Міністерства оборони України.

Причини звільнення Кривоноса не повідомляються.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос розкритикував ідею Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, зокрема з боку Криму. Він заявив, що ідея президента нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені. За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави».

Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

Раніше Кривонос озвучив план повернення Криму.