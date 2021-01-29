Концерн «Укроборонпром» буде трансформовано: Рада підтримала закон у першому читанні

Державний концерн «Укроборонпром» планують трансформувати у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про трансформацію концерну «Укроборонпром». Про це повідомив заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм.



«Ми йшло до цього майже рік! Законопроєкт дає старт для комплексної трансформації концерну та визначає нормативно-правову рамку реорганізації наших підприємств у товариства, 100% акцій яких належатимуть державі», - написав він.



Найєм назвав прийнятий закон «новою прошивкою» державного оборонного сектору країни, що дозволить отримати «100% нову» сучасну компанію.

Напередодні президент Зеленський доручив винести на розгляд РНБО питання реформування «Укроборонпрому».

Раніше Найєм визнав падіння експорту і негативні тенденції в роботі «Укроборонпрому».

21 грудня, глава «Укроборонпрому» підписав наказ про початок корпоратизації концерну.

3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому».

Як відомо, у 2021 році державний концерн «Укроборонпром» планують трансформувати у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Отже, замість концерну створять два великі холдинги.

Зокрема, холдинг «Оборонні системи України», до якого ввійдуть холдинги, які опікуватимуться, авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами.

Також планується створити аерокосмічний холдинг, який буде займатися аерокосмічним будуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами.



