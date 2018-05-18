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    У РФ при зльоті загорівся винищувач МіГ-31

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    Інцидент стався у&nbsp;Пермському краї РФ
    Фото: Телеканал 360
    Інцидент стався у Пермському краї РФ

    Літак був без боєкомплекту і ніхто не постраждав

    У Росії один з двигунів винищувача-перехоплювача МіГ-31 загорівся після того, як літак спробував злетіти з одного з аеродромів у Пермському краї.

    Про це з посиланням на прес-службу Центрального військового округу РФ повідомляє в п'ятницю «РБК».

    Зазначено, що літак був без боєкомплекту і ніхто не постраждав.

     «Під час руху по злітно-посадковій смузі сталося загоряння правого двигуна в літака МіГ-31. Екіпаж виконав екстрене гальмування, двигун загасили силами штатного пожежного розрахунку», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні на Кубі розбився пасажирський Boeing із сотнею людей на борту.

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