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    Росія збирається оголосити Meta екстремістською організацією і заблокувати Instagram

    Роскомнагляд зажадав від адміністрації Meta Platforms Inc у найкоротші терміни підтвердити або спростувати інформацію про зміну правил модерації контенту в соціальних мережах - Росія збирається оголосити Meta екстремістською організацією і заблокувати Instagram
    Роскомнагляд зажадав від адміністрації Meta Platforms Inc у найкоротші терміни підтвердити або спростувати інформацію про зміну правил модерації контенту в соціальних мережах

    В РФ Instagram от-от стане поза законом

    Генеральна прокуратура Росії звернулась до Роскомнагляду із вимогою обмежити доступ до Instagram у зв'язку з поширенням інформаційних матеріалів, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема, військовослужбовців. Крім того, Генпрокуратура РФ збирається оголосити Meta, яка об’єднує Facebook та Instagram, екстремістською організацією.

    У Генпрокуратурі РФ нагадали, що раніше соцмережа Facebook була «визнана причетною до порушень основних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації, які гарантують, зокрема, свободу масової інформації». На підставі цього рішення Роскомнагляд вже обмежує доступ до Facebook.

    Генпрокуратура РФ також оголосила, що обліковий запис російського наглядового відомства в Instagram припиняє свою роботу.

    Роскомнагляд також зажадав від адміністрації Meta Platforms Inc у найкоротші терміни підтвердити або спростувати інформацію про зміну правил модерації контенту в соціальних мережах Facebook і Instagram щодо російських військовослужбовців.

    Рішення про блокування Facebook було ухвалено ще 4 березня у зв'язку із начебто «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів».

    Нагадаємо, минулої ночі стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.

    Теги: Росія війна Facebook Instagram Meta
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    Росія збирається оголосити Meta екстремістською організацією і заблокувати Instagram