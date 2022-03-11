Росія збирається оголосити Meta екстремістською організацією і заблокувати Instagram

Роскомнагляд зажадав від адміністрації Meta Platforms Inc у найкоротші терміни підтвердити або спростувати інформацію про зміну правил модерації контенту в соціальних мережах

В РФ Instagram от-от стане поза законом

Генеральна прокуратура Росії звернулась до Роскомнагляду із вимогою обмежити доступ до Instagram у зв'язку з поширенням інформаційних матеріалів, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема, військовослужбовців. Крім того, Генпрокуратура РФ збирається оголосити Meta, яка об’єднує Facebook та Instagram, екстремістською організацією.

У Генпрокуратурі РФ нагадали, що раніше соцмережа Facebook була «визнана причетною до порушень основних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації, які гарантують, зокрема, свободу масової інформації». На підставі цього рішення Роскомнагляд вже обмежує доступ до Facebook.

Генпрокуратура РФ також оголосила, що обліковий запис російського наглядового відомства в Instagram припиняє свою роботу.

Роскомнагляд також зажадав від адміністрації Meta Platforms Inc у найкоротші терміни підтвердити або спростувати інформацію про зміну правил модерації контенту в соціальних мережах Facebook і Instagram щодо російських військовослужбовців.

Рішення про блокування Facebook було ухвалено ще 4 березня у зв'язку із начебто «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів».

Нагадаємо, минулої ночі стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.