У РФ зубожіння? 79,5% російських сімей не можуть купити необхідні товари



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Різниця між необхідним рівнем мінімально доходу і реальними щомісячними доходами складає майже 26 тисяч рублів

«Росстат» підрахував необхідний мінімальний рівень щомісячних сімейних доходів росіян для забезпечення базових потреб. Відповідна сума складає 58,5 тисяч рублів. Про це пише видання РБК.

Середні ж доходи населення в минулому році склали 32,6 тисяч рублів на місяць. Всього в опитуванні приймали 60 тисяч домогосподарств в вересні 2018 року. Як з’ясували співробітники «Росстату», 79,5% сімей відчувають проблеми із забезпеченням мінімально необхідною кількістю товарів таким чином, щоб це вкладалося в суму доходів.

Проте, порівняно із 2016 роком ситуація дещо покращилася – тоді відповідний показник складав 84,6%. Цікаво, що 14,6% опитаних минулого року заявили, що відчувають значні проблеми із забезпеченням базових потреб.

53% опитаних визнали, що не можуть справитися із неочікуваними витратами – терміновий ремонт квартири чи термінові медичні послуги.

10,1% сімей не можуть дозволити собі раз на два дні м’ясо чи рибу, а 21,1% не можуть собі дозволити фрукти в будь-яку пору року.

35,4% сімей не можуть купити по дві пари взуття на кожного члена сім’ї по сезону.

11% опитаних заявили, що не можуть дозволити собі необхідних ліків, а 49,1% сказали, що не можуть заплатити за відпочинок протягом тижня за межами дому.