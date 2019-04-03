Російського шпигуна у Литві відправили до тюрми на 7 років



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Роман Шешель свою провину не визнає

Закони Литви за шпигунство передбачають покарання позбавленням волі від трьох до п'ятнадцяти років

Окружний суд литовського міста Клайпеди засудив на сім років позбавлення волі громадянина Литви Романа Шешеля за шпигунство на користь РФ.

Про це повідомляє Delfi.

«Зібрані в справі дані підтвердили, що він не тільки отримав завдання, але і виконав конкретні шпигунські дії», - сказала представник суду Гінтаре Даугелайте.

Роман Шешель свою провину не визнає і зі звинуваченнями не згоден. Він може оскаржити вирок в апеляційному суді.

Генпрокуратура пропонувала покарати його вісьмома роками позбавлення волі.

За шпигунство закони Литви передбачають покарання позбавленням волі від трьох до п'ятнадцяти років.

Як повідомляла Генпрокуратура Литви, чоловік, що народився в 1974 році в Росії і проживав в Брянську, був завербований російською розвідкою і виконував завдання, пов'язані зі збором інформації і передачею її розвідувальним організаціям цієї держави.

На думку прокуратури, зібрані дані дозволяють вважати, що обвинувачений з 2015 року до його затримання в грудні 2017 року збирав і передавав інформацію про військово-морські сили Литви, кораблі НАТО і перевезену ними військову техніку, об'єкти, що знаходяться в Клайпеді і в Клайпедському морському порту, включаючи і стратегічні для нацбезпеки держави.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила спецслужби РФ на вербуванні українців для розвідувальних завдань.

Також нагадаємо, що наразі в Росії судять за шпигунство громадянина Норвегії.