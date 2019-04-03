Омелян відповів РФ на пропозицію відновити авіасполучення
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Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України, а потім ми повернемося до переговорів - міністр
Міністр інфраструктури Володимир Омелян не планує вести перемовини з РФ про відновлення прямого авіасполучення, поки країна-агресор не поверне Крим і східні території до складу України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Омелян вважає, що Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України.
«Після повернення окупованого Криму і східних територій України та виплати репарацій за майже 400 років окупації, ми обов'язково повернемося до переговорів з Московією, Татарстаном, Чечнею і Сибіром з питань прольоту над їх територіями та дозволів для авіаційних компаній цих держав пролітати над територією України транзитом», - заявив Омелян.
Нагадаємо, Кабмін відреагував на політ Медведчука і Бойка до Москви. Уряд заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та державою-агресором, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій. Про це йдеться в тексті пропозиції, що була внесена міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
До слова, РФ запропонувала Україні провести переговори для відновлення авіасполучення. Росавіація запропонувала владі України провести переговори з відновлення авіасполучення в повному обсязі.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко указом від 16 вересня 2015 року ввів в дію рішення РНБО від 2 вересня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», під які підпав ряд російських авіакомпаній, в тому числі, найбільша – «Аерофлот».
Аналогічні санкції введені відносно державіакомпаній РФ: «224 льотний загін», «ВІМ-Авіа», «Газпром-Авіа», «Донавіа», «Когалимавіа», «Оренбурзькі авіалінії», «Політ», Red Wings, «Росія», «РусДжет», «РусЛайн», «Сибір», «Трансаеро», «Уральські авіалінії», «Якутія», «Ямал» і ін.
25 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону польотів в Україну цих російських авіакомпаній.
У свою чергу, Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) з 25 жовтня 2015 року ввів повну заборону на використання повітряного простору РФ для авіакомпаній України.
У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російську сторону про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ з 26 листопада.