  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Омелян відповів РФ на пропозицію відновити авіасполучення

    • Розсилка
    Володимир&nbsp;Омелян проти переговорів з РФ про відновлення авіасполучення - Омелян відповів РФ на пропозицію відновити авіасполучення
    Володимир Омелян проти переговорів з РФ про відновлення авіасполучення

    Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України, а потім ми повернемося до переговорів - міністр

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян не планує вести перемовини з РФ про відновлення прямого авіасполучення, поки країна-агресор не поверне Крим і східні території до складу України. Про це повідомляє  «Інтерфакс-Україна».

    Читайте також

    Омелян вважає, що Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України.

    «Після повернення окупованого Криму і східних територій України та виплати репарацій за майже 400 років окупації, ми обов'язково повернемося до переговорів з Московією, Татарстаном, Чечнею і Сибіром з питань прольоту над їх територіями та дозволів для авіаційних компаній цих держав пролітати над територією України транзитом», - заявив Омелян.

    Нагадаємо, Кабмін відреагував на політ Медведчука і Бойка до Москви. Уряд заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та державою-агресором, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій. Про це йдеться в тексті пропозиції, що була внесена міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. 

    До слова, РФ запропонувала Україні провести переговори для відновлення авіасполучення. Росавіація запропонувала владі України провести переговори з відновлення авіасполучення в повному обсязі.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко указом від 16 вересня 2015 року ввів в дію рішення РНБО від 2 вересня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», під які підпав ряд російських авіакомпаній, в тому числі, найбільша – «Аерофлот».

    Аналогічні санкції введені відносно державіакомпаній РФ: «224 льотний загін», «ВІМ-Авіа», «Газпром-Авіа», «Донавіа», «Когалимавіа», «Оренбурзькі авіалінії», «Політ», Red Wings, «Росія», «РусДжет», «РусЛайн», «Сибір», «Трансаеро», «Уральські авіалінії», «Якутія», «Ямал» і ін.

    25 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону польотів в Україну цих російських авіакомпаній.

    У свою чергу, Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) з 25 жовтня 2015 року ввів повну заборону на використання повітряного простору РФ для авіакомпаній України.

    У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російську сторону про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ з 26 листопада.

    Читайте також
    Петро Порошенко Кабмін Крим Росія міністр Володимир Омелян РНБО санкції політ авіаперевезення президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ