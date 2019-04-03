Омелян відповів РФ на пропозицію відновити авіасполучення



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Володимир Омелян проти переговорів з РФ про відновлення авіасполучення

Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України, а потім ми повернемося до переговорів - міністр

Міністр інфраструктури Володимир Омелян не планує вести перемовини з РФ про відновлення прямого авіасполучення, поки країна-агресор не поверне Крим і східні території до складу України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Омелян вважає, що Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України.

«Після повернення окупованого Криму і східних територій України та виплати репарацій за майже 400 років окупації, ми обов'язково повернемося до переговорів з Московією, Татарстаном, Чечнею і Сибіром з питань прольоту над їх територіями та дозволів для авіаційних компаній цих держав пролітати над територією України транзитом», - заявив Омелян.

Нагадаємо, Кабмін відреагував на політ Медведчука і Бойка до Москви. Уряд заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та державою-агресором, за винятком рейсів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій. Про це йдеться в тексті пропозиції, що була внесена міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

До слова, РФ запропонувала Україні провести переговори для відновлення авіасполучення. Росавіація запропонувала владі України провести переговори з відновлення авіасполучення в повному обсязі.