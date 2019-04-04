У Росії майже половина молоді хоче емігрувати за кордон - опитування



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Майже половина молоді в РФ хоче емігрувати за кордон - опитування

Майже кожен другий росіянин у віці від 15 до 29 років хоче покинути країну. Про це свідчать дані опитування компанії Gallup за 2018 рік. Про це повідомляє «Интерфакс».

Дослідники ставили респондентам запитання: «якби у вас була можливість, ви б хотіли переїхати на постійне місце проживання в іншу країну?». Серед громадян у віці від 15 до 29 років бажання покинути Росію висловили 44%. Серед тих, кому від 30 до 45 років, частка потенційних емігрантів становила 22%, серед громадян Росії у віці від 46 до 60 років - 9%.

Крім того, автори опитування з'ясували, що 40% росіян, як роздумували про переїзд, хотіли б емігрувати в країну Європейського Союзу, при цьому найчастіше до Німеччини (15%), Іспанії (5%) і Франції (4%).

Також громадяни Росії виділили серед бажаних напрямків еміграції США (12%), Японію (5%) і Канаду (5%).

Варто зазначити, що у 2018 році частка охочих переїхати виявилася найвищою з 2007 року, коли в Gallup почали проводити опитування в РФ по цій темі.

У 2017 році емігрувати хотіли 17% громадян Росії. Найменше росіянам хотілося емігрувати у 2014 році: тоді, за даними Gallup, покинути батьківщину прагнули лише 7% респондентів.