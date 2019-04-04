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    У світі

    У РФ звинуватили НАТО у «підштовхуванні України до провокацій»

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    У НАТО говорять, що це робиться &laquo;для гарантованого проходження українських суден через Керченську протоку&raquo; - У РФ звинуватили НАТО у «підштовхуванні України до провокацій»
    У НАТО говорять, що це робиться «для гарантованого проходження українських суден через Керченську протоку»

    Плани НАТО збільшити військову присутність у Чорноморському регіоні підштовхують Україну до нових провокацій, - РФ

    У РФ сьогодні , 4 квітня, заявили, що плани НАТО збільшити військову присутність у Чорноморському регіоні підштовхують Україну до нових провокацій. Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

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    У російському відомстві зазначили, що «після мілітаризації спокійного з військової точки зору північного сходу Європи, у НАТО вирішили збільшити військову присутність і на чорноморському фланзі».

     «Американський постійний представник при НАТО заявляє, що це робиться «для гарантованого проходження українських суден», тобто, підштовхує Київ до нових провокацій», - заявили в МЗС РФ.

     Напередодні постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що Альянс готує пакет заходів зі стримування дій Росії в Чорноморському басейні. Вони передбачають відправку в Чорне море великої кількості кораблів для забезпечення проходу українських суден через Керченську протоку.

     Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва ставиться негативно до такого розвитку подій і додав, що «не розуміє, що мається на увазі».

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    МЗС Росія Чорне море Київ США НАТО Україна
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